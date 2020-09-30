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Зеленский подписал указ об образовании Совета соцразвития регионов

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Новый орган возглавит руководителя Офиса президента по вопросам социальной политики и здравоохранения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании Совета социального развития регионов. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно документу, новый орган создается с целью обеспечения гарантий социальной защиты населения, доступности и качества социальных услуг. Также указ предусматривает содействие налаживанию эффективного взаимодействия госорганов с органами местного самоуправления, институтами гражданского общества в решении вопросов реализации гражданами права на социальную защиту.

Отмечается, что этот указ также утверждает Положение о Совете социального развития регионов. 

Так, Совет соцразвития является консультативно-совещательным органом при президенте. Его задачей является системный анализ ситуации по обеспечению гарантий социальной защиты населения и наработки по его результатам и внесение на рассмотрение главы государства предложений относительно возможных путей решения проблемных вопросов, подготовка законопроектов для их решения, наработка предложений по налаживанию взаимодействия с институтами гражданского общества в решении вопросов предоставления социальных услуг лицам/семьям, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, содействие распространению лучшего отечественного и международного опыта.

Возглавит этот орган заместитель руководителя Офиса президента по вопросам социальной политики и здравоохранения.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшего развития ядерной энергетики". Документ предусматривает, что правительство должно в двухмесячный срок внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о размещение, проектирование и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электростанции, также еще ряд мероприятий.

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