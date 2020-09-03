Зеленский подписал указ о создании благоприятных условий для развития ІТ-индустрии в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Правительство должно обеспечить совершенствование процедур получения ІТ-специалистами гражданства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 371/2020 о создании благоприятных условий для развития ИТ-индустрии в Украине. Об этом сообщила пресс-служба ОП.

В связи с этим, президент поручил Кабмину в трехмесячный срок разработать и вынести на рассмотрение ВРУ законопроекты, направленные на стимулирование осуществления хозяйственной деятельности в сфере информационных технологий.

В частности, речь идет о либерализации трудовых отношений между юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области информационных технологий, и ИТ-специалистами; определение временных особенностей налогообложения доходов в виде заработной платы IT-специалистов; совершенствование порядка осуществления процессуальных действий во время уголовного производства с целью исключения необоснованного вмешательства в деятельность юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий.

Также президент настаивает на том, что правительство должно обеспечить совершенствование процедур получения ИТ-специалистами, которые являются иностранцами или лицами без гражданства и иммигрируют в Украину, разрешения на иммиграцию и получение работодателем (ИТ-компанией) разрешения на работу иностранцев и лиц без гражданства.

По информации REGNUM, 14 августа министерство цифровой трансформации Украины заявило, что вместе с украинским IT-бизнесом "готово создать все необходимые условия для массового комфортного переезда белорусских IT-компаний и отдельных специалистов в страну".

Тогда министр Федоров заявил, что Украина обеспечит возможность иммигрировать в страну для 5 тыс. высококвалифицированных IT-специалистов, и соответствующая квота будет распределена по областям.

Напомним, ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что до конца следующего, 2021 года в Украине планируют полностью централизовать все реестры.



