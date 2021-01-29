Зеленский подписал указ о рынке соцуслуг: Все заведения объединят в "Дії"

Владимир Зеленский Офис президента Украины

Правительству поручили проверить учреждения социальных услуг

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий стимулирование развития рынка социальных услуг и введение механизма государственного контроля за соблюдением стандартов в этой сфере. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что Кабмин должен проверить соблюдение в таких заведениях правил пожарной безопасности, государственных санитарных и строительных норм, в частности, относительно доступности для маломобильных групп. Кроме того, необходимо выявить учреждения, которые предоставляют соцуслуги по уходу, пребывания или проживания лиц из уязвимых групп населения или находятся в сложных жизненных обстоятельствах, а также согласовать деятельность заведений с требованиями законодательства.

Предполагается, что в правительство обеспечит фактическое создание Реестра поставщиков и получателей социальных услуг. В нем будет предусмотрена возможность внесения информации об поставщиков соцуслуг через веб-портал "Дія".

В то же время Кабмин должен в течение трех месяцев подготовить и внести в парламент законопроекты для усовершенствования системы социальных услуг. Должны учитываться сложность жизненных обстоятельств и потребностей лица или семьи; введение перехода к финансированию соцуслуг по принципу "деньги ходят за получателем"; обеспечение софинансирования таких услуг из государственного и местного бюджетов, а также механизмы стимулирования развития рынка.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Юлии Соколовской, подписание этого указа обусловлено, в частности, трагедией в Харькове, где произошел пожар в доме престарелых.

Напомним, недавно Кабинет Министров Украины определил правила формирования и ведения Реестра поставщиков и получателей социальных услуг. Информацию из реестра планируют использовать для осуществления контрольных мероприятий.