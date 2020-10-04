Зеленский подписал указ о привлечении IТ-специалистов из Беларуси

Документ должен способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о привлечении предпринимателей и высококвалифицированных специалистов, которые являются гражданами Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что документ должен способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечь высококвалифицированных ИТ-специалистов и инноваторов. В частности, в рамках указа Кабинет Министров должен продлить срок временного пребывания на территории Украины граждан Беларуси до 180 дней в году. Это будет касаться предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, среди которых IT-специалисты, и членов их семей.

Кроме того, предусматривается введение пилотного проекта по упрощенному оформлению видов на временное проживание для этих категорий граждан и сокращение сроков для получения таких документов до 3 дней сроков без необходимости дополнительного выезда за пределы Украины.

Также Кабмин должен сократить до 5 дней срок предоставления разрешения на применение труда IT-специалистов из Беларуси и предусмотреть возможность его получения по принципу молчаливого согласия, а также признать белорусские документы для осуществления трудовой деятельности.

Среди других нововведений планируется и совершенствование процедуры регистрации белорусских ИТ-специалистов как физических лиц-предпринимателей. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Напомним, недавно посол Беларуси в Украине Игорь Сокол заявил, что проведение Форума регионов обеих стран в Гродно отменено. По его словам, украинская сторона обратилась к Беларуси с инициативой перенести мероприятие на 2021 год.