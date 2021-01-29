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Зеленский подписал указ о праздновании 25-летия основания станции "Академик Вернадский"

Украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" Фото из открытых источников

Расходы на соответствующие мероприятия профинансирует Кабмин

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 25-летия основания антарктической станции "Академик Вернадский". Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что в феврале 2021 года должны состояться торжественные мероприятия, а в первом полугодии планируется проведение международной научно-практической конференции по вопросам исследования Антарктики. Кроме того, предполагается создание информационно-просветительских проектов об истории основания станции и достижения украинских ученых в проведении научных исследований в Антарктике.

Согласно указу, Министерство иностранных дел должно обеспечить проведение мероприятий по празднованию годовщины зарубежными диппредставительства. Также ведомство будет информировать международное сообщество о вкладе Украины в развитие научных исследований в Антарктике.

В свою очередь, Кабмин в течение двух недель должен разработать и утвердить план мероприятий по празднованию годовщины основания станции, а также профинансировать расходы на них.

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Напомним, недавно в Антарктиде на острове Галиндез, где находится украинская станция "Академик Вернадский", край ледника откололся. Сообщалось, что трещина в месте скола была давно, и ученые постоянно наблюдали за ледником.

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