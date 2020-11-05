Зеленский подписал указ, который открывает новые возможности для образования госслужащих

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента Украины

Глава государства принял такое решение на основании обоснованных предложений Кабинета министров и Государственного управления делами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 487/2020 "Об упорядочении использования объектов государственной собственности, которые находятся в управлении Государственного управления делами", по которым Национальная академия государственного управления при президенте Украины, включительно с Днепропетровским, Львовским, Одесским, Харьковским региональными институтами государственного управления, будет передана в сферу управления Министерства образования и науки Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, глава государства принял такое решение на основании обоснованных предложений Кабинета министров и Государственного управления делами, а также по результатам рассмотрения обращения Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Кроме того, Владимир Зеленский обратил особое внимание на необходимость сохранения научно-педагогического и образовательного потенциала учебного заведения, его материально-технической базы, а также обеспечения дальнейшего осуществления образовательной и научной деятельности.

"Президент убежден, что уже в ближайшее время научно-педагогические работники и слушатели НАГУ займут достойное место в почетной семье Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, что позволит углубить международный контекст образовательно-научной деятельности, а профессиональное развитие представителей высшего корпуса государственной службы будет осуществляться с учетом лучших отечественных и международных практик", - отметили в ОПУ.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров запретил увольнение государственных служащих во время карантина. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, на время карантина за работниками сохраняются трудовые права и оплата труда. В частности, это касается как госслужащих, так и работников частного сектора.