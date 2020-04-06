Мы это преодолеем: Зеленский подбодрил премьер-министра Великобритании, которого госпитализировали из-за COVID-19

Владимир Зеленский Фото: Офис президента

Зеленский пожелал Джонсону скорейшего выздоровления

Президент Украины Владимир Зеленский подбодрил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которого накануне госпитализировали в больницу из-за COVID-19. Об этом гарант написал в Twitter.

"Оставайтесь здоровым, Борис Джонсон! Мы все переживаем за вас и желаем скорейшего выздоровления! Вместе мы это преодолеем!", - отметил Зеленский.

К слову, 14 марта президент Украины и первая леди Елена Зеленская прислали личное пожелание выздоровления премьер-министру Канады Джастину Трюдо и его жене.

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Как сообщалось, 27 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Сегодня стало известно, о его госпитализации.