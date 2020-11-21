Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни

Владимир Зеленский Офис президента Украины

От имени президента была установлена корзина цветов к памятному кресту на месте гибели активистов Майдана

В субботу, 21 ноября, в День Достоинства и свободы президент Украины Владимир Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни. Об этом сообщает прессслужба Офиса президента.

Как отмечается, на Аллее Героев Небесной Сотни в городе Киеве от его имени была установлена корзина цветов к памятному кресту на месте гибели активистов Майдана.

Офис президента Украины

Офис президента Украины

"В течение 29 лет независимости Украины состоялся ряд революций: украинцы отстаивали европейский вектор развития, защиту демократических ценностей, прав и свобод человека, а также достижения достойного уровня жизни и труда граждан. Непобедимым является лишь тот народ, который по-настоящему ценит свободу и достоинство. Мы должны обобщить и переосмыслить моральный опыт разных поколений украинцев, которые боролись за демократические ценности, права и свободы", – отметил Зеленский.

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Напомним, сегодня, 21 ноября, Украина традиционно отмечает День Достоинства и свободы в знак начала этого дня двух революций: Оранжевой - в 2004 году и Революции Достоинства в 2013 году.