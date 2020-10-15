Зеленский планирует выступить в Верховной Раде перед выборами, – депутат

Владимир Зеленский Офис президента Украины

Выступление президента запланировано на 20 октября - день, когда нардепы хотели рассматривать проект госбюджета на 2021 год

Президент Украины Владимир Зеленский планирует выступить в Верховной Раде 20 октября. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос", первый заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк в Telegram.

По словам депутата, в день выступления Рада может не рассмотреть проект государственного бюджета на 2021 год. "А вот вместо голосования за бюджет 20 октября нас ждет обращение президента к Верховной Раде", – говорится в сообщении.

Также Железняк добавил, что номинальной причиной вероятной отмены рассмотрения станет неподготовка документа комитетом, поэтому спикер Дмитрий Разумков не будет иметь права поставить проект бюджета на голосование, а сроки перенесут. Однако реальной причиной, по мнению нардепа, является нехватка голосов даже в первом чтении.

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В то же время "Украинская правда" со ссылкой на источник в аппарате парламента сообщает, что в Раде уже готовятся к выступлению президента. "Еще официальных документов не приходило, но по состоянию на вторник они планировали (Зеленский со своим офисом) приехать в Раду со своим выступлением. Мы готовимся к выступлению", – сказал собеседник издания.

При этом предполагается, что выступление Зеленского еще могут отменить из-за негатива от опроса по 5 вопросам, который должен состояться 25 октября.

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Напомним, 13 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан в день местных выборов прийти на избирательные участки и ответить на 5 важных для каждого вопросов. По его словам, вопросы будут касаться того, что "мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете".