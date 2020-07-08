Зеленский планирует восстановить 100 культурных объектов

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Поддержку в первую очередь получат места, где есть историческое наследие

В следующем году второй частью программы "Большого строительства" станет восстановление 100 культурных объектов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса Черновицкой области, пишет "Укринформ".

"В этом году мы начали программу "Большая стройка" и, кроме дорог, у нас 100 садиков, 100 стадионов, 100 школ. Это не значит, что в следующем году мы не будем строить (эти объекты — ред.), это - начало. В следующем году у нас есть вторая часть этой программы — это 100 культурных объектов", - сказал Зеленский.

В частности, президент отметил, что поддержку в первую очередь получат места, где есть историческое наследие, в том числе и Черновцы.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в Одессе на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Украины заявил, что Украина вернет всех своих людей и все временно оккупированные территории, как вернула в своё время украинских моряков и их корабли.