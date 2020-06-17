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Зеленский планирует международные визиты на осень, - ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам первого года президентства, 20.05.2020 Фото: Офис президента

Летом возможны один-два визита лидеров других государств в Украину

Выездная активность президента Украины Владимира Зеленского должна начаться осенью этого года. Сейчас Офис президента работает с несколькими странами, заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, летом 2020 года возможны один-два визита лидеров других государств в Украину, но настоящая активность начнется осенью, в частности, и визиты президента Владимира Зеленского за границу.

"Опять же, если позволит пандемическая ситуация. Сейчас работаем с несколькими странами, и думаю, что в сентябре-октябре могут быть осуществлены несколько официальных визитов", - отметил Жовква.

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Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский не будет передавать полномочия из-за коронавируса у своей жены, сейчас он совершенно здоров.

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