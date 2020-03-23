Зеленский перенес призыв на срочную военную службу с апреля-июня на май-июль
Президент подписал указ и об увольнении военнослужащих срочной службы в запас
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва и увольнения военнослужащих срочной службы в запас с апреля-июня на май-июль 2020 года. Указ №103/2020 опубликован на сайте главы государства.
В соответствии с указом вносятся соответствующие изменения в указ №13 от 16 января "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередной призыв граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году".
Ранее Минобороны сообщило, что в Украине приостанавливают мероприятия по призыву на срочную военную службу на период карантина за распространения коронавируса.