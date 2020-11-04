От заместителя руководителя ОП до внештатного советника: Зеленский переназначил Трофимова

Первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов Фото из открытых источников

Трофимов был уволен по собственному желанию

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента. Соответствующий указ размещен на сайте ОП.

"Уволить Трофимова Сергея Владимировича с должности первого заместителя руководителя Офиса Президента Украины согласно поданному им заявлению", - говорится в нем.

В то же время согласно другому указу, Трофимов был назначен внештатным советником президента.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назначил Тараса Цюцюру руководителем Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области.