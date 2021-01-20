Зеленский передал Кабмину управление над "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго"

Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Денис Шмыгаль пояснил, что это будет способствовать дальнейшей интеграции Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский поручил передать управление над "Энергоатомом", "Укргидроэнерго", Нижнеднестровской ГЭС и тремя теплоэлектроцентралями Кабинету Министров. Об этом 20 января сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Соответствующее решение правительство сегодня поддержало на заседании. Оно касается выполнения Третьего энергопакета ЕС в части разграничения операторов системы передачи, производителей и поставщиков электрической энергии", — добавил Шмыгаль.

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Теперь Министерство экономики, Минэнерго и Минфин должны разработать решение о передаче в управление Минэнерго государственных компаний "Укрэнерго", "Магистральные газопроводы Украины" и ГП "Оператор рынка".

Денис Шмыгаль назвал эти решения крайне важными для Украины и пояснил, что они будут способствовать дальнейшей интеграции в ЕС.

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Напомним, ранее в Кабинете министров отказались от приватизации "Укргидроэнерго", "Укрэнерго" и "Энергоатома" и заявили о необходимости закрепить за государством не менее 50% корпоративных прав этих объектов.