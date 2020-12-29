Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца

Владимир Зеленский Фокус

Президент подписал соответствующий указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса

Президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента со ссылкой на указ №607/2020.

"Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса", – подчеркнул глава государства.

Как отмечается, решение было принято после получения и обработки специалистами ОПУ ходатайства Офиса генерального прокурора, подписанного исполняющим обязанности генпрокурора, об отстранении судьи КСУ Александра Тупицкого от должности сроком на два месяца.

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов отметил, что ходатайство было направлено на исполнение ст. 154 Уголовного процессуального кодекса, которая предусматривает, что должностные лица, назначенные президентом Украины, отстраняются от должности по ходатайству прокурора, и решение принимает глава страны.

"Конечно, я поддерживаю решение президента об отстранении господина Тупицкого от должности судьи Конституционного суда. В первую очередь это вполне логичное продолжение того процесса, который мы начали в парламенте, когда собрали 226 подписей народных депутатов под обращением в КСУ с призывом добровольно уйти в отставку, потому что сейчас нет доверия к этой институции", – отметил глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

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Напомним, ранее появилась информация о том, что главу Конституционного суда Александра Тупицкого вызвали в офис генпрокурора для вручения подозрения.

Перед этим в ГБР заявляли о расследовании ряда уголовных дел, в которых проверяется причастность Тупицкого к совершению преступлений в составе преступной организации. Кроме того, 30 октября ведомство открыло против него дела по якобы фактам госизмены и незаконного отчуждения земельного участка во временно оккупированном Крыму.