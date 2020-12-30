Зеленский отреагировал на землетрясения в Хорватии, которые коснулись двух украинцев

Землетрясение в Хорватии Фото Эдина Зуко

Стихийное бедствие повредило тюрьму, где находились граждане Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования Хорватии из-за мощных землетрясений в стране, в результате которых погибли люди. Об этом глава государства сообщил в Twitter.

По словам Зеленского, он желает исчезновения всех несчастий в этом году. "Выражаю глубокие соболезнования Хорватии в связи с жертвами землетрясения. Украина молится за всех, кто пострадал от этого бедствия, желает силы и стойкости", – написал президент.

Как передает "Украинская правда", посол Украины в Хорватии, а также в Боснии и Герцеговине Василий Кирилич сообщил, что землетрясение коснулось двух заключенных украинцев.

"В результате разрушительного землетрясения в Хорватии 28-29 декабря 2020 года пострадало здание тюрьмы г. Сисак, где находились в том числе двое заключенных граждан Украины. Все заключенные временно транспортированы и размещены в тюрьме г. Загреб", - высказался Кирилич.

В то же время известно, что украинцы в тюрьме не пострадали, но их дополнительно осмотрит врач, а также заключенным дадут возможность связаться с родными.

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Напомним, ранее Василий Кирилич заверил, что в результате землетрясения в Хорватии ни один гражданин Украины не пострадал. Тогда посол призвал украинцев быть осторожными.