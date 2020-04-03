Украина отправляет в Италию бригаду украинских врачей

Владимир Зеленский Фото: Офис президента

Также на следующей неделе Украина предоставит Италии медицинский спирт

Президент Украины Владимир Зеленский отправит бригаду украинских медиков в Италию для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом. Соответствующий указ был подписан президентом, сообщила пресс-служба ОП.

"Украинские специалисты получат неоценимый опыт, пока у нас нет пика болезни. И вернутся, когда будут больше всего нужны дома. Этот опыт нельзя ничем заменить. За это время мы продвинемся вперед в лечении COVID-19 и будем иметь специалистов, которые изучат различные случаи лечения в Италии", – сказал Зеленский.

В частности, Украина обеспечит оплату и защиту врачам, а итальянская сторона – проживание и питание.

Также на следующей неделе Украина предоставит Италии медицинский спирт, объем которого будет определяться с учетом потребностей внутреннего рынка.

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Напомним, Владимир Зеленский поручил направить в Италию бригады медиков для помощи в преодолении пандемии коронавируса.