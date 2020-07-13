Зеленский отозвал постановления о зарплатах чиновников и местных выборах

Владимир Зеленский Офис президента

В постановлении о местных выборах некорректно описаны выборы в райсоветы

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады постановление об отмене ограничений зарплат чиновникам и о местных выборах, передает РБК-Україна со ссылкой на слова первого заместителя спикера парламента Руслана Стефанчука.

По его словам, президент направил в Верховную раду письмо, чтобы из сегодняшней повестки дня снять проекты №3809 (о назначении местных выборов, - ред.) и №3708, 3708-1 - о зарплатах чиновников. Последний документ предусматривает снятие ограничения в 47 тысяч гривен, которое было введено на время карантина.

При этом источник издания в руководстве фракции "Слуга народа" еще до объявления Стефанчука заявил, что Рада сегодня не будет рассматривать постановление о выборах.

Собеседник также добавил, что в представленном постановлении некорректно описано, как будут проходить выборы в районных советах. Сегодня парламентский комитет по вопросам организации государственной власти пытался скорректировать и передать в тираж уточненную версию, но депутаты не успели подготовить документ до 14:00.

"Комитет собрался, но мы не пришли к вразумительному ответу, как это правильно сделать", - отметил источник.

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Напомним, ранее народные депутаты фракции "Слуга народа" и члены депутатской группы "Доверие" внесли в Раду проект постановления №3809 о дате проведения местных выборов, предлагая их назначить на 25 октября 2020 года.