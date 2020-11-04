Зеленский отменил должность первого заместителя главы Офиса президента

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

В то же время в структуре ОП появились две новые службы и Директорат по вопросам региональной политики

Президент Украины Владимир Зеленский исключил из структуры Офиса Президента должности первого заместителя главы и помощников. Об этом говорится в указе главы государства на сайте ОП.

Так, согласно документу, было исключено из статьи 2 указа №417 "Вопросы обеспечения деятельности Президента Украины" абзацы "Первый заместитель Руководителя Офиса Президента Украины", "помощники Президента", "Директорат по вопросам региональной политики и децентрализации", "Департамент по вопросам Государственного Протокола и Церемониала".

Также президент исключил слова "помощник Президента" со статьей 3 указа №417, которая предусматривала, что "первый помощник Президента Украины, помощник Президента Украины, советники Президента Украины назначаются на должности и освобождаются с должностей Президентом Украины, который координирует их деятельность".

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Однако, в структуре ОП появились Служба государственного протокола и церемониала, Служба мониторинга и управления рисками, а также Директорат по вопросам региональной политики.

Отмечается, что эти изменения были внесены в Положение об Офисе президента, утвержденное указом от 25 июня 2019 года.

Напомним, в марте этого года президент Владимир Зеленский подписал указ об освобождении своего внештатного советника Гео Лероса от исполнения обязанностей.