live
Новости » Политика Читати новину українською

Зеленский освободил переселенцев от уплаты туристического сбора

Владимир Зеленский Офис президента

В ОП считают, что этот закон уменьшит негативные последствия вооруженного конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об освобождении внутренне перемещенных лиц от уплаты туристического сбора за проживание во временных помещениях. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно документу, внутренне перемещенные лица имеют право не платить туристический сбор за временное проживание в местах, указанных в справке о взятии на учет ВПО.

Отмечается, что ВПО не будут учитываться при исчислении налогооблагаемой базы физических лиц налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, расположенные на временно оккупированной территории объекты недвижимости, которые пока что не являются объектом налогообложения.

В ОП считают, что этот закон уменьшит негативные последствия вооруженного конфликта и временной оккупации территорий для внутренне перемещенных лиц.

Новости по теме: В Украине упростили идентификацию переселенцев: Что нужно знать

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в Бюджетный кодекс в части местного самоуправления. В частности, документ унифицирует определение термина "бюджеты местного самоуправления".

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Массовое отравление в Коломые: Число пострадавших возросло до 194, всему виной салат Священник ПЦУ угрожал "закатать в чернозем" служителя УПЦ: Полиция начала расследование В Карпатах на горе Поп Иван выпал первый снег Отравление в Коломые: Количество пострадавших превысило 180 человек
Loading...

программы канала ZIK

Вадим Карасев | Ток-шоу
Коммунальная революция. Дистанционное обучение. Рост заболеваемости | Детали дня | 12.10.20
Жизнь в красной зоне. Образованность
Илья Кива | Ток-шоу
Предвыборная риторика. Новый локдаун. Последствия изменения даты выборов | Ток-шоу
Интересная предвыборная агитация. Тариф по-новому. Пенсии из будущего | Детали недели | 10.10.20