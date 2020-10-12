Зеленский освободил переселенцев от уплаты туристического сбора

Владимир Зеленский Офис президента

В ОП считают, что этот закон уменьшит негативные последствия вооруженного конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об освобождении внутренне перемещенных лиц от уплаты туристического сбора за проживание во временных помещениях. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно документу, внутренне перемещенные лица имеют право не платить туристический сбор за временное проживание в местах, указанных в справке о взятии на учет ВПО.

Отмечается, что ВПО не будут учитываться при исчислении налогооблагаемой базы физических лиц налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, расположенные на временно оккупированной территории объекты недвижимости, которые пока что не являются объектом налогообложения.

В ОП считают, что этот закон уменьшит негативные последствия вооруженного конфликта и временной оккупации территорий для внутренне перемещенных лиц.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в Бюджетный кодекс в части местного самоуправления. В частности, документ унифицирует определение термина "бюджеты местного самоуправления".