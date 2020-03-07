Зеленский опроверг "слухи" о зависимости украинского правительства от олигархов
При этом он сказал, что 70%-80% активов в Украине принадлежит олигархам
Президент Владимир Зеленский заявил, что олигархи не влияют на министров в украинском правительстве.
Об этом он сказал в интервью Bloomberg Quint.
В то же время глава государства утверждает, что почти каждый менеджер в Украине работал на определенного олигарха или имеет с кем-то из них определенные связи.
"Каждый менеджер в Украине работал на одного из них или как-то связан с одним из них. И они нанимают лучших – мы должны это понимать", - сказал Зеленский.
Он добавил, что отставка Кабинета министров Алексея Гончарука стала реакцией на эффективность работы правительства.
"Когда вы делаете такие глубокие изменения в стране, вы не можете потерпеть неудачу. Речь идет не о ваших личных рейтингах, не о том, что вас могут выгнать из власти, а о том, что у Украины больше никогда не будет возможности сделать это ", - отметил президент.
Как сообщалось ранее, Зеленский обратился к послам G7 и ЕС и заявил, что перезагрузка Кабмина не повлияет на курс Украины.