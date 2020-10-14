Зеленский огласил первый вопрос своего опроса во время местных выборов

Он будет касаться коррупции в особо крупных масштабах

Владимир Зеленский Скриншот с видео / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский объявил первый из 5 вопросов, которые будут вынесены на опрос 25 октября во время местных выборов. Соответствующее видеообращение обнародовала пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, первым вопросом будет введение в Украине пожизненного заключения за коррупцию. "Мы обещали все важные вопросы решать вместе с тобой. И мы делаем первые шаги на этом пути. 25 октября на избирательном участке ты сможешь дать ответ на пять важных вопросов. Итак, вопрос номер один: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?" - заявил Зеленский.

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Напомним, вчера, 13 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан в день местных выборов прийти на избирательные участки и ответить на 5 важных для каждого вопросов. По его словам, вопросы будут касаться того, что "мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете".

Позже в Офисе президента пояснили, что опрос, который анонсировал Зеленский на 25 октября, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.