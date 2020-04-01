Зеленский одобрил закон о непрерывном обеспечении питанием военнослужащих
Теперь МВД и Минобороны смогут продлить срок действия договоров о закупке услуг по питанию, которые действовали в 2019 году
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №3254 "О внесении изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" о непрерывном обеспечении питанием военнослужащих".
Об этом стало известно из соответствующего документа на сайте Рады.
"Возвращен с подписью от президента", - говорится на сайте.
В частности, проектом закона предлагается дополнить Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" статьей 17-1, в соответствии с которой будет предусмотрена для Министерства обороны Украины и Министерства внутренних дел Украины возможность продолжения в 2020 году действия договоров, заключенных в 2019 году с субъектами хозяйствования, с целью недопущения срыва питания военнослужащих составляющих силы безопасности и обороны.
Как сообщалось ранее, в некоторых СМИ появилась информация, что компании, которые занимаются обеспечением продуктами воинских частей, задерживают подписание контрактов из-за коронавируса, что может привести к тому, что военные останутся без еды.
Позже в Минобороны заявили, что ни о каком срыве питания в Вооруженных Силах Украины речь не идет.