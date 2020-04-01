Зеленский одобрил закон о непрерывном обеспечении питанием военнослужащих

Глава государства Владимир Зеленский Фото: Офис президента

Теперь МВД и Минобороны смогут продлить срок действия договоров о закупке услуг по питанию, которые действовали в 2019 году

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №3254 "О внесении изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" о непрерывном обеспечении питанием военнослужащих".

Об этом стало известно из соответствующего документа на сайте Рады.

"Возвращен с подписью от президента", - говорится на сайте.

В частности, проектом закона предлагается дополнить Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" статьей 17-1, в соответствии с которой будет предусмотрена для Министерства обороны Украины и Министерства внутренних дел Украины возможность продолжения в 2020 году действия договоров, заключенных в 2019 году с субъектами хозяйствования, с целью недопущения срыва питания военнослужащих составляющих силы безопасности и обороны.

Как сообщалось ранее, в некоторых СМИ появилась информация, что компании, которые занимаются обеспечением продуктами воинских частей, задерживают подписание контрактов из-за коронавируса, что может привести к тому, что военные останутся без еды.

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Позже в Минобороны заявили, что ни о каком срыве питания в Вооруженных Силах Украины речь не идет.