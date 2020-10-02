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Зеленский одобрил изменения в госбюджет на текущий год: Какие расходы перераспределили

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Документом сокращается выплата субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг на 2,16 млрд гривен

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил изменения в государственного бюджета на 2020 год. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады. 

Итак, Зеленский сократил выплату субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг на 2,16 млрд грн, однако увеличил финансирование Министерства внутренних дел. На сайте ВР говорится о том, что соответствующий законопроект №3991 - возвращен с подписью от президента.

В частности, доходная часть бюджета увеличивается до 979,547 млрд гривен, а расходная - до 1,270 трлн гривен.

Заметим, что кроме МВД, дополнительное финансирование получили Министерство энергетики, Государственное агентство автомобильных дорог, Министерство юстиции, Государственное бюро расследования и областные госадминистрации.

Также сокращение финансирования коснулось Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Закон среди прочего позволит максимально увеличить допустимую величину местных заимствований на ремонт и строительство автодорог до 30% объема субвенции из госбюджета на эти цели.

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Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что "дыра" в государственном бюджете на 2020 год, по состоянию на сентябрь, сократится на 5 млрд грн - примерно до 13 млрд грн. Глава Минфина напомнил, что по состоянию на начало мая этого года "дыра" в бюджете составила 44 млрд грн.

 

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