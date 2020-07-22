Зеленский одобрил безвиз еще для шести стран

Решение принято для развития партнерства с государствами

Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится безвизовый режим для граждан ряда стран. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что с 1 августа 2020 года в Украину без получения визы могут въехать граждане Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султаната Оман, Королевство Саудовская Аравия. Однако, срок пребывания в стране не должен превышать 90 дней в течение 180 дней.

В Офисе президента говорят, что решение было принято "с целью развития и практической реализации принципов партнерства" между Украиной и указанными государствами. Также своим указом президент поручил Кабинету министров Украины принять меры, вытекающие из документа.

Напомним, недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Гренады в РФ Олег Фирер подписали соглашение между правительствами стран о безвизовом режиме. Документ вступит в силу после завершения необходимых внутригосударственных процедур.

Вместе с тем, вицепремьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина готовится к введению еще трех безвизов с Евросоюзом. В частности, речь идет о так называемых промышленных, продовольственных и авиационных безвизов.