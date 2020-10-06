Зеленский объяснил, почему проведение выборов на Донбассе невозможно

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Глава государства убежден, что Украина не сможет контролировать ход выборов

Президент Владимир Зеленский отметил, что выборы на неподконтрольных территориях Донбасса проводить нельзя, ведь Украина не сможет контролировать этот процесс. Об этом глава государства рассказал в интервью Politico, сообщает пресс-служба ОП.

"Я говорил и президенту Макрону, и канцлеру Германии Меркель, и президенту Путину, что у нас не будет там наблюдателей, если не будет границы (под нашим контролем) и мы не сможем контролировать ход выборов. Никто из западных наблюдателей не сможет туда приехать. Поэтому выборы открытыми там не будут никогда", - пояснил Зеленский.

Также президент добавил, что с точки зрения ситуации безопасности на неподконтрольном Донбассе не будет свободного доступа для всех партий. Кроме этого, там не будет работать правоохранительная система.

"Мы не знаем, что будет происходить, если не будет (контролируемой Украиной – ред.) границы между Украиной и Россией. Границу Украины должны контролировать именно украинские власти. Я это говорю открыто. Я считаю, что по-другому не может быть. Общественный взрыв у нас в Украине, тот или иной пункт – это просто физически невозможно", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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В то же время он добавил, что в одном из "минских" пунктов есть вывод всех незаконных вооруженных формирований с территории Донбасса, после чего - передача Украине контроля над границей.

Напомним, недавно Владимир Зеленский отмечал, что полностью недоволен минским форматом, однако Украина продолжит работать в его рамках, чтобы сохранить диалог, который может привести к возвращению территориальной ценности.