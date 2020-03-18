Зеленский обсудил с президентом Польши Дудой последствия пандемии коронавируса

Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: Офис президента

Дуда заверил, что Польша сделает все необходимое, чтобы украинцы вернулись на родину

В среду, 18 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Республики Польша Анджеем Дудой для обсуждения ситуации COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Как отмечается, основной темой диалога стала координация усилий для предотвращения негативных последствий для граждан двух государств из-за распространения в мире пандемии коронавируса.

Кроме этого, Зеленский поблагодарил Анджея Дуду за предоставление польскими медицинскими учреждениями бесплатной помощи гражданам Украины с коронавирусом, которые остались в Польше.

В свою очередь Дуда заверил, что польская сторона сделает все необходимое, чтобы все украинцы вернулись на родину как транзитом из западноевропейских стран через территорию Польши, так и из самой Польши.

Напомним, накануне украинский посол Андрей Дещица сообщил, что примерно две тысячи украинцев заполнили на сайте Посольства Украины в Польше специальный формуляр, где указали, что не могут вернуться домой самостоятельно и ожидают организованной эвакуации.