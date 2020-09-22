Зеленский обсудил с Боррелем создание площадки для переговоров по Крыму

Владимир Зеленский и Жозеп Боррель Офис президента Украины

Украинский президент отметил важность сохранения тематики деоккупации Крыма в фокусе внимания ООН и ЕС

Во вторник, 22 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, во время чего был обсужден вопрос возвращения Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, Владимир отметил критическую важность сохранения тематики деоккупации Крыма в фокусе внимания ООН и Европейского Союза. В частности, во время переговоров президент Украины и Высокий представитель ЕС подняли вопрос создания переговорной площадки для деоккупации Крымского полуострова.

"Для нас ключевой вопрос, чтобы появилась постоянно действующая площадка, на которой поднимаются прежде всего гуманитарные вопросы, вопросы прав людей, вопросы украинцев на территории временно оккупированного Крыма, в целом вопрос возвращения нашей оккупированной территории", – подчеркнул глава государства.

Напомним, 22 сентября в Киев прибыл высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В частности, начал свой визит Боррель с заявления о важности независимых антикоррупционных органов и судебной реформы в Украине.