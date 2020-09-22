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Зеленский обсудил с Боррелем создание площадки для переговоров по Крыму

Владимир Зеленский и Жозеп Боррель Офис президента Украины

Украинский президент отметил важность сохранения тематики деоккупации Крыма в фокусе внимания ООН и ЕС

Во вторник, 22 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, во время чего был обсужден вопрос возвращения Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. 

Так, Владимир отметил критическую важность сохранения тематики деоккупации Крыма в фокусе внимания ООН и Европейского Союза. В частности, во время переговоров президент Украины и Высокий представитель ЕС подняли вопрос создания переговорной площадки для деоккупации Крымского полуострова.

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"Для нас ключевой вопрос, чтобы появилась постоянно действующая площадка, на которой поднимаются прежде всего гуманитарные вопросы, вопросы прав людей, вопросы украинцев на территории временно оккупированного Крыма, в целом вопрос возвращения нашей оккупированной территории", – подчеркнул глава государства. 

Напомним, 22 сентября в Киев прибыл высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В частности, начал свой визит Боррель с заявления о важности независимых антикоррупционных органов и судебной реформы в Украине. 

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