Зеленский образовал военно-гражданскую администрацию города Северодонецк

Владимир Зеленский Офис президента

Президент поручил командующему Объединенных сил и председателю Луганской ОГА осуществить мероприятия, связанные с образованием ВГА

Президент Украины Владимир Зеленский образовал военно-гражданскую администрацию (ВГА) города Северодонецк в Луганской области. Об этом свидетельствует указ президента на сайте ОПУ.

"Образовать военно-гражданскую администрацию города Северодонецк Луганской области", - говорится в указе №297/2020, который вступает в силу со дня его опубликования.

Кроме того, глава государства поручил командующему Объединенных сил, председателю Луганской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О военно-гражданских администрациях" мероприятия, связанные с образованием ВГА.

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Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский постановил создать военно-гражданскую администрацию города Лисичанск Луганской области.