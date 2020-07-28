live
Новости » Политика Читати новину українською

Зеленский образовал военно-гражданскую администрацию города Северодонецк

Владимир Зеленский Офис президента

Президент поручил командующему Объединенных сил и председателю Луганской ОГА осуществить мероприятия, связанные с образованием ВГА

Президент Украины Владимир Зеленский образовал военно-гражданскую администрацию (ВГА) города Северодонецк в Луганской области. Об этом свидетельствует указ президента на сайте ОПУ.

"Образовать военно-гражданскую администрацию города Северодонецк Луганской области", - говорится в указе №297/2020, который вступает в силу со дня его опубликования.

Кроме того, глава государства поручил командующему Объединенных сил, председателю Луганской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О военно-гражданских администрациях" мероприятия, связанные с образованием ВГА.

Новости по теме: Перемирие на Донбассе: Как договорились о прекращении огня и при чем здесь разговор Зеленского с Путиным

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский постановил создать военно-гражданскую администрацию города Лисичанск Луганской области. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Кузьмин: Основное, что должен сделать Зеленский – достичь мира на востоке Украины Зеленский "самоустранился от выполнения президентских обязанностей", – Кузьмин Президент должен дать ответ, он с народом, или с радикалами: Виктор Черный о нападении на нардепа Волошина "Оппозиционная платформа - За жизнь": Зеленский неспособен обеспечить безопасность граждан и должен уйти в отставку
Loading...

программы канала ZIK

Надежда Савченко | Ток-шоу
Разговор президентов Зеленского и Путина. Поднятие танкера DELFI | Детали дня | 27.07.20
Разговор Зеленского и Путина. Урегулирование конфликта на Донбассе | Михаил Погребинский | 27.07.20
Вадим Карасев | Ток-шоу
Борьба с преступностью по-украински. Заявление Жвании относительно Порошенко | Ток-шоу
Радикализация и терроризм в Украине. Майдан по-новому | Ток-шоу