Зеленский обратился к Раде с просьбой отложить его законопроект о перезапуске КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Президент просит рассматривать документ после получения выводов Венецианской комиссии

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с просьбой не рассматривать законопроект его авторства о перезапуске Конституционного Суда. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в Telegram.

Отмечается, что Раду попросили отложить проект закона до получения выводов Венецианской комиссии относительно ситуации, которая сложилась после уничтожения системы контроля за электронным декларированием в Украине. При этом выводы комиссии ожидаются уже в конце текущей недели.

Как сообщают в пресс-службе, законопроект Зеленского о перезагрузке Конституционного Суда был направлен только на то, чтобы восстановить доверие граждан к конституционному судопроизводству. Сейчас же в Раде есть более десяти инициатив для вывода Украины из конституционного кризиса. Но принятия лишь одного закона недостаточно для возобновления полноценной работы антикоррупционной инфраструктуры.

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Напомним, не так давно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Верховная Рада до конца года должна принять решение относительно Конституционного суда. Тогда он добавил о возможности кадровых перестановок.