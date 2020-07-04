Зеленский обратился к Авакову и Венедиктовой из-за стрельбы в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам первого года президентства, 20.05.2020 Фото: Офис президента

Президент призвал силовиков принять эффективные превентивные меры

Президент Украины Владимир Зеленский требует от генерального прокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова обеспечить координацию работы по недопущению эскалации насилия на улицах страны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, такое требование было выдвинуто из-за драки со стрельбой, которая произошла в Киеве.

Владимир Зеленский отметил, что нарушение общественного порядка, незаконный оборот и применение оружия, многочисленные нападения на граждан, в том числе с применением насилия, вызывают серьезную обеспокоенность.

"Требую от генерального прокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны, принятия понятных и эффективных превентивных мер для предотвращения этого и обеспечения мирной и спокойной жизни граждан Украины", – заявил президент

Напомним, сегодня утром, 4 июля, на Бессарабской площади в Киеве произошла массовая драка со стрельбой, в результате чего пострадали несколько человек.