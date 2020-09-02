Зеленский обманул украинцев, потому что обещал привести к власти профессиональную команду управленцев, - Кузьмин

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Зеленский фактически превратился в Порошенко №2

Президент Украины Владимир Зеленский, идя на выборы, обещал украинцам закончить войну, снизить тарифы, прекратить насильственную украинизацию, изменить закон о языке, обещал привести к власти новую, профессиональную, эффективную команду управленцев, но обманул нас.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин.

Народный депутат отметил, что власть продолжает политику Петра Порошенко не только в языковом вопросе, власть президента Зеленского полностью копирует действия президента Порошенко.

"Мы надеялись, что новый президент выполнит свои обещания и изменит курс страны. И я, и все мои друзья, близкие, родственники, все на выборах голосовали за Зеленского. Может не настолько за Зеленского, а сколько против Порошенко. И единственный кандидат в президенты, обещавший нам, по сути, то, что предлагала наша партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", вот таким кандидатом был Зеленским. Он обещал закончить войну, снизить тарифы, прекратить насильственную украинизацию, он обещал изменить закон о языке, обещал привести к власти новую, профессиональную, эффективную команду управленцев и обманул нас", – заявил парламентарий.

Следовательно, продолжил Ренат Кузьмин, сегодня украинцам не стоит ждать изменений от команды президента Зеленского.

"Он, идя на выборы, обещал нам то, чего мы ждали и чего мы хотели. А придя к власти, начал пользоваться методами Порошенко и фактически внедрять политику Порошенко в жизни. И воплощая политику Порошенко в жизни, Зеленский фактически превратился в Порошенко № 2. И именно по этой причине каких-то изменений ждать не стоит", – подытожил гость ток-шоу.

Напомним, ранее народный депутат Украины VIII созыва Дмитрий Линько прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского, который назвал "микробами" скандальных членов партии "Слуга народа". Он напомнил, что всех "микробов" и "засранцев" Зеленский сам привел к власти.

Добавим, что президент назвал "микробами" скандальных членов партии "Слуга народа" и отметил, что эти нардепы не будут заметны "на пути к успеху". Соответствующее заявление он сделал 31 августа во время съезда партии в Киеве.