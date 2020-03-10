Зеленский обеспокоен конституционностью банковского закона

Фото: Bloomberg

Над законопроектом работает Офис президента и министр юстиции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обеспокоен возможными проблемами, которые могут возникнуть с конституционностью законопроекта, запрещающего возврат неплатежеспособных банков их владельцам. Об этом он сообщил изданию Bloomberg, передает пресс-служба Офиса президента.

"Я обеспокоен этим. Я неоднократно встречался с МВФ. Поэтому юристы все и прорабатывают", - сказал он.

Следовательно, по словам президента, над подготовкой этого законопроекта работает не только ОП, но и министр юстиции и еще много специалистов.

"Не только Офис Президента, не только Малюська (министр юстиции, - ред), а еще большое количество специалистов, юристов – они работают. Думаю, нам нужно еще немного времени на согласование этого законопроекта", - добавил президент.

Ранее Зеленский в интервью изданию Bloomberg заявлял, что продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом важно для Украины не только с точки зрения получения очередного транша, но и для поддержания доверия международных инвесторов.