Зеленский об урегулировании на Донбассе: Стороны должны применять гибкий подход к реализации "Минска"

Также Украина хочет изменить очередность пунктов Минских договоренностей относительно контроля над границей, отметил президент

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости гибкого подхода к реализации Минских договоренностей по урегулированию на Донбассе. Об этом он рассказал в интервью изданию The Guardian.

Глава государства отметил, что стороны должны применять гибкий подход к реализации Минских договоренностей. Украинский лидер напомнил, что РФ неоднократно отказывалась идти на компромисс в вопросе Донбасса, ссылаясь на "Минск".

По словам Зеленского, Украина хочет изменить очередность пунктов Минских договоренностей относительно контроля над границей, ведь Россия регулярно перебрасывает через него на Донбасс войска и оружие.

"В "Минске" есть пункты, если мы их немного переместим, то к чему это может привести плохому? Как только не будет людей с оружием, стрельба прекратится. Это важно", - добавил президент.

Как сообщалось ранее, в этом же интервью Зеленский заявил, что у президента России Владимира Путина есть год для того, чтобы положить конец войне на Донбассе.