Зеленский о политическом климате в РФ: Все тоталитарные режимы заканчивают одинаково

Зеленский уверен, что в России появится новый президент

The Guardian

Президент Украины Владимир Зеленский предполагает изменение политической ситуации в Российской Федерации, поскольку все тоталитарные режимы имеют один конец. Об этом он рассказал в интервью The Guardian.

"Конечно, там (в России - ред.) появится новый президент. Конечно, это произойдет. Какой это будет президент, я не знаю. Но мы можем видеть, что все тоталитарные режимы заканчивают одинаково", - сказал Зеленский.

Вместе с тем, отвечая на комментарий о том, что Путин никогда так просто не уступит своими позициями в России лицу вроде Зеленского, поэтому можно ли говорить в таком случае про кровавую революцию, президент Украины отметил, что не хочет смерти людей.

"Я не хочу, чтобы люди где-то умирали, но мы должны понимать, что если вы продолжаете затягивать пружину, в какой-то момент она сорвется", - отметил Зеленский.

Напомним, в другом своем интервью президент Владимир Зеленский заявил, что олигархи не влияют на министров в украинском правительстве.