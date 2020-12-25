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Зеленский о переговорах с Путиным: Сейчас нет предмета разговора

Владимир Путин и Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Президент Украины добавил, что если он позвонит лидеру РФ, то он точно захочет с ним пообщаться

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не звонит главе Российской Федерации Владимиру Путину по урегулированию конфликта на Донбассе. По его словам, сейчас нет предмета разговора. Об этом он сказал в интервью изданию "Фокус".

"В случае, если я позвонит Путину, то он точно захочет со мною пообщаться, но сейчас не о чем говорить. Потому что нет предмета для разговора. Если продолжится задержка со встречей советников, то я буду с ним общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться", - пояснил Владимир Зеленский.

По мнению президента, переговоры по конфликту на востоке Украины должны идти как в "нормандском формате", так и в формате прямого диалога.

"Потому что есть вопросы, которые мы не поднимаем в "нормандском формате" - ни вопрос удерживаемых в России или Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет", - подчеркнул он.

Новости по теме: Кравчук назвал условие для нормандской встречи

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что "План совместных действий" по урегулированию конфликта может стать предпосылкой для встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. 

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