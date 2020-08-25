Зеленский о переговорах по Донбассу: Я не боюсь диалога с Путиным

Владимир Зеленский и Владимир Путин на саммите "нормандской четверки", 9 декабря 2019 года EPA-EFE

Президент подчеркнул, что если не будет диалога, то и не будет результата

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится прямых переговоров с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, отметив, что если результаты переговоров могут помочь приблизиться к прекращению конфликта на Донбассе, то они должны быть проведены. Об этом он рассказал в интервью Euronews.

"Я разговаривал с российским президентом, как раз перед вступлением в силу перемирия. Мы обсудили сложные вопросы соблюдения режима прекращения огня. Пока есть результат этого диалога, и мы его видим. Но этого недостаточно", - сказал глава государства.

При этом Зеленский подчеркнул, что если не будет диалога, то и не будет результата.

"Это должно быть сделано, независимо от того, как разные люди или разные регионы реагируют на это. Если нет диалога - не будет и результата. Это я понимаю очень ясно. Если не будет диалога, если не будет телефонных звонков, когда это необходимо - не будет и мирного исхода. Я в этом убежден", - резюмировал президент.

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Напомним, перед началом перемирия на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Оба лидера обменялись формальными протокольными фразами и, конечно, приветствовали договоренности о всеобъемлющем прекращении огня и согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.