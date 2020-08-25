Зеленский о переговорах по Донбассу: Я не боюсь диалога с Путиным
Президент подчеркнул, что если не будет диалога, то и не будет результата
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится прямых переговоров с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, отметив, что если результаты переговоров могут помочь приблизиться к прекращению конфликта на Донбассе, то они должны быть проведены. Об этом он рассказал в интервью Euronews.
При этом Зеленский подчеркнул, что если не будет диалога, то и не будет результата.
"Это должно быть сделано, независимо от того, как разные люди или разные регионы реагируют на это. Если нет диалога - не будет и результата. Это я понимаю очень ясно. Если не будет диалога, если не будет телефонных звонков, когда это необходимо - не будет и мирного исхода. Я в этом убежден", - резюмировал президент.
Напомним, перед началом перемирия на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Оба лидера обменялись формальными протокольными фразами и, конечно, приветствовали договоренности о всеобъемлющем прекращении огня и согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.