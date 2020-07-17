Зеленский о катастрофе MH17: Украина заинтересована в правде

17 июля – годовщина трагедии малазийского Боинга над Донбассом

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала расследования трагедии MH17 Украина показала себя как надежного международного партнера, заинтересованного в правде. Об этом глава государства сообщил в Фейсбук.

Зеленский сделал соответствующее заявление в связи с годовщиной сбития Боинга Малазийских авиалиний над Донбассом. Он считает, что суд, который начался в деле 9 марта этого года, должен стать одним из крупнейших в мировой практике за последние десятилетия.

Президент подчеркнул о необходимости привлечения к ответственности виновных в катастрофе. "Справедливость должна восторжествовать. Во имя мира и памяти всех погибших", – резюмировал Зеленский.

Напомним, недавно Кабинет министров Нидерландов сообщил о решении подать государственный иск против России в Европейский суд по правам человека из-за трагедии рейса МН17.

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ЕСПЧ уже получил иск Кабмина. В Нидерландах заявили, что "этим шагом правительство поддерживает как можно больше индивидуальных жалоб родственников жертв рейса MH17 в ЕСПЧ".

В то же время, посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов заявил, что Амстердам будет судиться с Москвой по трем статьям Европейской конвенции по правам человека. В частности, речь идет о том, что Россия, по мнению властей Нидерландов, не оказывает помощь в расследовании трагедии.