Зеленский не выполнил основного обещания – не стал президентом мира, – Лесик

На элементарные вопросы господин Зеленский не дает ответа

Президент Владимир Зеленский не выполнил главную миссию, которую должен был реализовать, – стать президентом мира.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил руководитель Харьковской городской организации "Оппозиционная платформа – За жизнь" Андрей Лесик.

Политик отметил, что не только народ Украины но и сами новые нардепы, которых привел в парламент Владимир Зеленский, устали от власти.

"Все ожидания которые были направлены на этот парламент, а все хотели каких-то изменений, были неоправданны. Мы, к сожалению, ходим по кругу, вектора развития страны, куда мы стремимся, что мы хотим получить, никто не знает. На элементарные вопросы Зеленский не дает ответов", – отметил Андрей Лесик.

Более того, добавил он, Зеленский не дал ответа и на письмо главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктора Медведчука, в котором подняты самые главные и актуальные проблемы страны.

Лесик считает, что такая молчаливая позиция главы государства заключается в том, что он сам не понимает, что делает.

"Зеленский не выполнил ни одного обещания. Не выполнил главную миссию, которую он должен реализовать, – стать президентом мира", – подчеркнул гость ток-шоу.

Напомним, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 15 июня адресовал Открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому.

"Президент должен принять реальность, в которой он существует, ‒ ту Украину, про которую Вы узнали, может, даже больше, чем хотели, ее проблемы и трудности, желания и ожидания. Но это неизбежно придется сделать, если Вы хотите строить Украину, а не делать вид, что строите ее, улучшать жизнь людей, а не "проводить реформы".

Если Вы хотите сделать Украину успешной страной, то Вам стоит начать с себя. А быть успешным для Президента не означает идти путем концентрации своей власти, как это делали и Ющенко, и Янукович, и Порошенко", - отметил в письме Виктор Медведчук.

Сегодня, 17 июля, Виктор Медведчук обратился к главе государства во второй раз.