Зеленский не имеет права угрожать ВРУ роспуском, это нарушение Конституции, - Суслов о возможной отставке КСУ

Виктор Суслов из открытых источников

Законодательная власть Украины является независимой - акцентировал экс-министр

Какое имеет право президент угрожать Верховной Раде, что если она не примет нужный ему закон, то тогда он ее распустит? Это преступление. Это не допускается Конституцией!

На этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK акцентировал внимание министр экономики Украины в 1997-1998 годах Виктор Суслов.

Комментируя ситуацию относительно возможной отставки судей Конституционного суда Украины, Виктор Суслов отметил, что здесь используются методы незаконного, антиконституционного давления – как внешнего, так и внутреннего.

В частности, по словам Суслова, извне на украинскую власть давят так называемые западные партнеры, угрожая, что отменят "безвиз" и не дадут кредит.

"Если Украина суверенная страна, то все наши события с Конституционным судом, они наши. Тем более, что есть пути решения этих проблем с Конституционным судом – можно по-новому принять эти законы. Но когда президент Украины и другие во время принятия важных решений для государства постоянно ссылаются на то, что на нас давят извне, что это МВФ, или США недовольны и мы не можем проводить свою политику, то, понимаете, это опять же вопрос конституционный. В Конституции записано, что Украина - суверенное государство. Тогда нужно отменять эту статью и говорить, что Украина имеет колониальный статус, управляется чужими посольствами и другими странами и что воля народа не нужна. Нельзя до такого абсурда доводить", – подчеркнул Виктор Суслов.

Зато внутри страны, продолжил бывший министр, президент, нарушая Конституцию, давит на нардепов, заявляя, что распустит парламент.

"Какое имеет право президент угрожать Верховной Раде, что если они не примут нужный ему закон, то тогда он распустит Раду? Это преступление. Это не допускается Конституцией! Законодательная власть независима", – акцентировал Виктор Суслов и добавил, что нынешняя ситуация в Украине вокруг КСУ свидетельствует о низком качестве политиков, которые при этом еще и манипулируют общественным мнением.

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Как сообщали, президент Владимир Зеленский допустил еще один роспуск Верховной Рады если депутаты, и прежде всего "слуги народа", откажутся увольнять судей Конституционного суда.

Напомним, на прошлой неделе, 28 октября, Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

В Конституционном суде Украины объяснили, что отменили электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти. КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

Вечером в четверг, 29 октября, Кабинет министров Украины принял решение обязать НАПК восстановить доступ гражданам в реестр е-деклараций чиновников.

В тот же день, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому должны прекратиться полномочия всех судей Конституционного суда Украины. По словам президента, решение КСУ о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование "ничтожно" и принято в условиях реального конфликта интересов.