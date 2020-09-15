Зеленский назвал условие, при котором в Беларуси возможен Майдан

Президент заявил о необходимости диалога между властями Беларуси и протестующими

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае отказа властей Беларуси от "диалога с народом" страна "может получить нечто, похожее на Майдан". Об этом глава государства сообщил в интервью австрийской газете Wiener Zeitung.

По словам Зеленского, он однозначно поддерживает белорусский народ. "Люди борются за свободу и демократию, без агрессии и насилия. Никто не бросает камни, никто не поджигает здания. Со многими демонстрантами жестоко обращается государство", - сказал президент.

В то же время Зеленский заявил о необходимости самостоятельного решения белорусами собственных проблем. "То, чего я еще не вижу, но я не специалист по Беларуси, – это символического лидера, вокруг которого люди могут собраться. В любом случае важно, чтобы белорусы сами решали свое будущее. Ни одна страна не может вмешиваться во внутренние дела другой страны", – высказался гарант.

В ответ на вопрос журналиста о вероятности продолжения посредничества Минска в отношениях между Украиной и Россией Зеленский заявил о важности стабилизации ситуации в Беларуси. "В любом случае, мы всегда поддерживали дружеские отношения с белорусским народом. И в любом случае люди будут существовать дольше, чем политики во главе государства", – резюмировал президент.

Напомним, 13 сентября в Минске началась новая акция протеста, в результате которой правоохранители задержали более 400 человек. Тогда ряд активистов начали возводить на улицах баррикады, из-за чего была частично заблокирована работа общественного транспорта.