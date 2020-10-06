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Зеленский назвал Украину будущим членом ЕС, - Кулеба

Владимир Зеленский во время выступления на саммите Украина-ЕС. 6 октября 2020 года Офис президента

Президент был очень четким и предметным относительно того, на что мы готовы идти и что делать, чтобы эта фраза звучала в настоящем времени

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Украина-ЕС в Брюсселе убеждал руководство Европейского Союза, что страна является будущим членом ЕС.  Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по окончании саммита в своем Facebook

По его словам, заявление Владимира Зеленского прозвучало во время его вступительного слова на пленарной сессии саммита, которая проходила за закрытыми дверями. 

"Он (Владимир Зеленский - Ред.) сказал: Украина - это будущий член Европейского Союза.

Это та стартовая позиция, с которой мы ведем все переговоры с Европейским Союзом. Сегодня президент был очень четким и предметным относительно наших ожиданий. И относительно того, на что мы готовы идти и что делать, чтобы эта фраза звучала не в будущем времени, а в настоящем", - рассказал Дмитрий Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства назвал день саммита "еще одним хорошим днем европейской интеграции".

Напомним, сегодня, 6 октября, в Брюсселе проходит 22-й саммит Украина-ЕС, который стал первым "физическим" двусторонним саммитом между Евросоюзом и страной-партнером, с начала пандемии коронавируса.

Во время встречи Украина и Европейская комиссия подписали три соглашения, которые предусматривают выделение Украине 60 млн евро. Кроме того, ЕС согласовал выделение Украине дополнительных 190 миллионов евро для борьбы с коронавирусом.

Также, во время своего выступления, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что безвизовому режиму с Европейским Союзом ничего не угрожает.

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