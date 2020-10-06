Зеленский назвал Украину будущим членом ЕС, - Кулеба
Президент был очень четким и предметным относительно того, на что мы готовы идти и что делать, чтобы эта фраза звучала в настоящем времени
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Украина-ЕС в Брюсселе убеждал руководство Европейского Союза, что страна является будущим членом ЕС. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по окончании саммита в своем Facebook.
По его словам, заявление Владимира Зеленского прозвучало во время его вступительного слова на пленарной сессии саммита, которая проходила за закрытыми дверями.
"Он (Владимир Зеленский - Ред.) сказал: Украина - это будущий член Европейского Союза.
Это та стартовая позиция, с которой мы ведем все переговоры с Европейским Союзом. Сегодня президент был очень четким и предметным относительно наших ожиданий. И относительно того, на что мы готовы идти и что делать, чтобы эта фраза звучала не в будущем времени, а в настоящем", - рассказал Дмитрий Кулеба.
Глава внешнеполитического ведомства назвал день саммита "еще одним хорошим днем европейской интеграции".
Напомним, сегодня, 6 октября, в Брюсселе проходит 22-й саммит Украина-ЕС, который стал первым "физическим" двусторонним саммитом между Евросоюзом и страной-партнером, с начала пандемии коронавируса.
Во время встречи Украина и Европейская комиссия подписали три соглашения, которые предусматривают выделение Украине 60 млн евро. Кроме того, ЕС согласовал выделение Украине дополнительных 190 миллионов евро для борьбы с коронавирусом.
Также, во время своего выступления, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что безвизовому режиму с Европейским Союзом ничего не угрожает.