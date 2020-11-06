Зеленский назвал дату встречи советников "нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Встреча состоится в формате видеоконференции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча советников "нормандской четверки" состоится 13 ноября. Об этом он сообщил на брифинге во время рабочего визита в Луганскую область.

Отмечается, что на встрече планируется обсудить план по Донбассу. "Тринадцатого ноября состоится видеоконференция советников "нормандской четверки", на которой будут обсуждаться все шаги на будущее. Будущее у нас только одно – восстановление территориальной целостности Украины, полностью прекращение огня на Донбассе", – сказал Зеленский.

Напомним, вчера, 5 ноября, Украина представила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Одним из пунктов плана является демилитаризация отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года и проведение там местных выборов до 31 марта 2021 года.

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Впоследствии украинская делегация в Трехсторонней контактной группе представила ОБСЕ и российской стороне пять главных пунктов документа. Однако в ведомстве добавили, что реализация такой инициативы требует одобрения президентом и парламентом Украины.