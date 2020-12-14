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Зеленский назначил руководителя Госуправления делами

Владимир Зеленский Офис президента

До сих пор Лысый находился в должности заместителя руководителя ГУД и исполнял обязанности главы

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Игоря Лысого руководителем Государственного управления делами. Он приступит к новым обязанностям 15 декабря 2020 года. Об этом говорится в указе президента №566/2020.

Как отмечается, до сих пор Лысый находился в должности заместителя руководителя ГУД и исполнял обязанности главы этого ведомства, поэтому президент сначала уволил его указом №565/2020.

Согласно указу №566/2020, Лысый будет назначен на основе контракта на период действия карантина, установленного для предотвращения распространения коронавируса.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента. В то же время согласно другому указу, Трофимов был назначен внештатным советником президента.

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