Зеленский назначил послов в Тунисе и Нигерии
Украинским послом в Нигерии стал Валерий Кирдода
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов Украины в Тунисской Республике и Федеративной Республике Нигерия. Об этом говорится в соответствующих указах на сайте ОП.
В частности, послом в Тунисе назначен Владимир Хоманец. Ранее он работал директором департамента экономической дипломатии Министерства иностранных дел Украины.
А на место посла в Нигерии - Валерий Кирдода. С 2009 по 2014 год занимал должность посла Украины в Алжире, а также посла Украины в Мали по совместительству.
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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Италии, которым стал Ярослав Мельник.