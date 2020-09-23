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Зеленский назначил послов в Тунисе и Нигерии

Владимир Зеленский проверил масштабы незаконной вырубки лесов в Харьковской области Офис президента

Украинским послом в Нигерии стал Валерий Кирдода

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов Украины в Тунисской Республике и Федеративной Республике Нигерия. Об этом говорится в соответствующих указах на сайте ОП.

В частности, послом в Тунисе назначен Владимир Хоманец. Ранее он работал директором департамента экономической дипломатии Министерства иностранных дел Украины.

А на место посла в Нигерии - Валерий Кирдода. С 2009 по 2014 год занимал должность посла Украины в Алжире, а также посла Украины в Мали по совместительству.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Италии, которым стал Ярослав Мельник.

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