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Зеленский назначил посла Украины в Финляндии

Владимир Зеленский Фото: Офис президента

Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Финляндии стала Ольга Диброва

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла в Финляндии, которым стала Ольга Диброва. Соответствующий указ о назначении размещен на сайте президента.

"Назначить Диброву Ольгу Александровну Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Финляндской Республике", - говорится в тексте указа главы государства №453/2020.

Справка:

До назначения на новую должность Ольга Диброва работала директором Департамента государственного протокола Министерства иностранных дел Украины.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов Украине в Израиле Евгения Корнейчука и в Казахстане Павла Врублевского. Также гарант уволил посла Украины в Республике Корея.

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