Зеленский назначил первого заместителя председателя АМКУ

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На прошлой неделе Ольга Музыченко была назначена госуполномоченной Антимонопольного комитета

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Музыченко первым заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины. Ранее она занимала должность госуполномоченного АМКУ. Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента.

"Уволить Музыченко Ольгу Валерьевну с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины", - говорится в указе №364/2020 от 28 августа.

Другим своим указом №365/2020 президент постановил: "Назначить Музыченко Ольгу Валерьевну первым заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным".

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Напомним, глава государства Владимир Зеленский назначил Ольгу Музыченко государственным уполномоченным Антимонопольного комитета всего лишь на прошлой неделе, 19 августа.