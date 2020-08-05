Зеленский назначил Олега Татарова заместителем Ермака
Татаров будет заниматься правоохранительным направлением
Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента Украины Олега Татарова. Об этом сообщила пресс-служба ОП.
Отмечается, что Татаров будет отвечать за правоохранительное направление. В частности, он будет заниматься формированием государственной политики в сфере правоохранительной деятельности и экспертно-аналитическим обеспечением работы Офиса.
Кроме того, предусматривается, что в компетенцию Татарова будет входить "обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека", – отметили в пресс-службе.
Известно, что Олег Татаров является доктором юридических наук, профессором, заслуженным юристом Украины, адвокатом. Ранее он работал в органах внутренних дел, а с 2014 года занимался адвокатской деятельностью.
Напомним, недавно кадровые изменения произошли в Кабинете министров Украины. В частности, назначены пять заместителей министра, а также принят ряд других важных назначений и увольнений.