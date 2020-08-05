live
Новости » Политика Читати новину українською

Зеленский назначил Олега Татарова заместителем Ермака

Татаров будет заниматься правоохранительным направлением

Олег Татаров Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента Украины Олега Татарова. Об этом сообщила пресс-служба ОП.

Отмечается, что Татаров будет отвечать за правоохранительное направление. В частности, он будет заниматься формированием государственной политики в сфере правоохранительной деятельности и экспертно-аналитическим обеспечением работы Офиса.

Кроме того, предусматривается, что в компетенцию Татарова будет входить "обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека", – отметили в пресс-службе.

Известно, что Олег Татаров является доктором юридических наук, профессором, заслуженным юристом Украины, адвокатом. Ранее он работал в органах внутренних дел, а с 2014 года занимался адвокатской деятельностью.

Новости по теме: Кабмин избрал нового главу Кировоградской ОГА: Что о нем известно

Напомним, недавно кадровые изменения произошли в Кабинете министров Украины. В частности, назначены пять заместителей министра, а также принят ряд других важных назначений и увольнений.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Верещук победила в праймериз "Слуги народа" и будет баллотироваться в меры Киева В "Слуге народа" назвали имя потенциального кандидата от партии в мэры Киева Праймериз кандидатов в мэры Киева от "Слуги народа" пройдет в четверг, - Качура Выборы мэра Киева: Еще один депутат от "Слуги народа" заявил, что идет на праймериз
Loading...

программы канала ZIK

Вадим Карасев | Ток-шоу
Анатолий Шарий в эфире телеканала ZIK | 03.08.20
Надежда Савченко | Ток-шоу
Судьба
Языковой вопрос. События в Бейруте. Грантоеды во власти | Ток-шоу
События в Бейруте. Отдых политиков. Языковой вопрос. Неделя перемирия | Ток-шоу