Зеленский назначил Олега Татарова заместителем Ермака

Татаров будет заниматься правоохранительным направлением

Олег Татаров Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента Украины Олега Татарова. Об этом сообщила пресс-служба ОП.

Отмечается, что Татаров будет отвечать за правоохранительное направление. В частности, он будет заниматься формированием государственной политики в сфере правоохранительной деятельности и экспертно-аналитическим обеспечением работы Офиса.

Кроме того, предусматривается, что в компетенцию Татарова будет входить "обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека", – отметили в пресс-службе.

Известно, что Олег Татаров является доктором юридических наук, профессором, заслуженным юристом Украины, адвокатом. Ранее он работал в органах внутренних дел, а с 2014 года занимался адвокатской деятельностью.

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Напомним, недавно кадровые изменения произошли в Кабинете министров Украины. В частности, назначены пять заместителей министра, а также принят ряд других важных назначений и увольнений.