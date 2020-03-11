Зеленский назначил новым главой Сумской ОГА военного прокурора: Что о нем известно

Председатель Сумской ОГА Грищенко Роман Фото из открытых источников

Роман Грищенко занимал должность прокурора с мая 2017 года и до 2020 года в Харьковском и Киевском гарнизонах

Президент Владимир Зеленский назначил Романа Грищенко председателем Сумской областной государственной администрации.

Об этом стало известно из приказа №74/2020 опубликованного на сайте главы государства.

"Назначить Грищенко Романа Сергеевича председателем Сумской областной государственной администрации", - говорится в нем.

Предварительно президент уволил Ирину Купрейчик от временного исполнения обязанностей председателя Сумской ОГА.

Справочно:

Грищенко Роман Сергеевич - родился в селе Екатериновка Николаевской области, Украина.

Среднее образование получил в одной из местных школ. После получения аттестата в 2000-м году поступил в Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого.

В 2005 году изучал специальность "Правоведение".

Сразу после окончания вуза начал работать в правоохранительных органах. До 2017 года он работал в таких городах как Николаев, Кривой Рог, Кропивницкий.

С мая 2017 года по апрель 2018 года работал военным прокурором в Киевском гарнизоне, а с апреля 2018 года по 2020 год был военным прокурором Харьковского гарнизона.

В начале 2020 года подал свою кандидатуру на должность главы Сумской ОГА.

29 января 2020 года Кабинет министров во главе с Алексеем Гончаруком утвердил Романа Грищенко на должность губернатора Сумской области.

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11 марта 2020 года Романа Грищенко представили в качестве председателя Сумской областной государственной администрации.

В своей декларации за 2019 год он указал владение квартирой в Харькове на 82 кв.м, а также земельным участком в Николаеве.

В течение года он получил доход в размере 673 197 гривен - заработная плата.

Финансовые сбережения семьи составляют 970 000 гривен и 28 000 долларов.

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Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины во время заседания назначил народного депутата от партии "Слуга народа" Василия Мокана новым постоянным представителем в Верховной Раде Украины.

Также своим указом президент Зеленский уволил Алексея Чернышова с должности председателя Киевской областной государственной администрации.