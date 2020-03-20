Зеленский назначил новых руководителей райгосадминистраций в четырех областях
Всего глава государства назначил 12 глав райгосадминистраций
Президент Украины Владимир Зеленский 19 марта подписал распоряжение о назначении новых руководителей райгосадминистраций в Полтавской, Херсонской, Черниговской и Винницкой областях.
Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
Так, президент уволил прежних руководителей районов и назначил следующих:
- Наталью Величко председателем Глобинской районной государственной администрации Полтавской области;
- Геннадия Хорошуна председателем Зиньковской районной государственной администрации Полтавской области;
- Татьяну Данильченко председателем Чутовской районной государственной администрации Полтавской области;
- Романа Сидоренко председателем Оржицкой районной государственной администрации Полтавской области;
- Ивана Черкуна председателем Решетиловской районной государственной администрации Полтавской области;
- Татьяну Костенко председателем Лохвицкой районной государственной администрации Полтавской области;
- Павла Лугового председателем Котелевской районной государственной администрации Полтавской области;
- Наталью Солдатовскую председателем Новотроицкой районной государственной администрации Херсонской области;
- Ларису Осадчук председателем Борзнянской районной государственной администрации Черниговской области;
- Михаила Гоцуляка председателем Могилев-Подольской районной государственной администрации Винницкой области;
- Ярослава Петренко председателем Мурованокуриловецкой районной государственной администрации Винницкой области;
- Юрия Щура председателем Шаргородской районной государственной администрации Винницкой области.
Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский частично изменил состав Совета национальной безопасности и обороны.
Также глава государства сменил глав двух РГА в Харьковской и Ровенской областях.