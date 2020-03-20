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Зеленский назначил новых руководителей райгосадминистраций в четырех областях

president.gov.ua

Всего глава государства назначил 12 глав райгосадминистраций

Президент Украины Владимир Зеленский 19 марта подписал распоряжение о назначении новых руководителей райгосадминистраций в Полтавской, Херсонской, Черниговской и Винницкой областях.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Так, президент уволил прежних руководителей районов и назначил следующих:

  • Наталью Величко председателем Глобинской районной государственной администрации Полтавской области;
  • Геннадия Хорошуна председателем Зиньковской районной государственной администрации Полтавской области;
  • Татьяну Данильченко председателем Чутовской районной государственной администрации Полтавской области;
  • Романа Сидоренко председателем Оржицкой районной государственной администрации Полтавской области;
  • Ивана Черкуна председателем Решетиловской районной государственной администрации Полтавской области;
  • Татьяну Костенко председателем Лохвицкой районной государственной администрации Полтавской области;
  • Павла Лугового председателем Котелевской районной государственной администрации Полтавской области;
  • Наталью Солдатовскую председателем Новотроицкой районной государственной администрации Херсонской области;
  • Ларису Осадчук председателем Борзнянской районной государственной администрации Черниговской области;
  • Михаила Гоцуляка председателем Могилев-Подольской районной государственной администрации Винницкой области;
  • Ярослава Петренко председателем Мурованокуриловецкой районной государственной администрации Винницкой области;
  • Юрия Щура председателем Шаргородской районной государственной администрации Винницкой области.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский частично изменил состав Совета национальной безопасности и обороны.

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Также глава государства сменил глав двух РГА в Харьковской и Ровенской областях.

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